«Ты — гордая чернокожая женщина». Беккер поддержал Гауфф после волны хейта в интернете

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на пост американки Кори Гауфф о хейте, который она получила после матча третьего круга с китаянкой Синьжань Сунь на турнире WTA-1000 в Пекине.

«Кори! Ты — гордая чернокожая женщина, и мы тебя любим! Не обращай внимания на комментарии невежественных и глупых людей… Ты особенная, ты такая одна! Иди вперёд с высоко поднятой головой! С любовью, семья Беккер!» — написал Борис в социальных сетях.

По ходу встречи третьего круга при счёте 5:4 в пользу Сунь во время розыгрыша мигнули LED-панели у корта. Кори проиграла очко и запросила видеоповтор. Помеху подтвердили и очко переиграли. Американка выиграла первый сет, а 16-летняя Синьжань расплакалась.