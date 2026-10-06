15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты — гордая чернокожая женщина». Беккер поддержал Гауфф после волны хейта в интернете

«Ты — гордая чернокожая женщина». Беккер поддержал Гауфф после волны хейта в интернете
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на пост американки Кори Гауфф о хейте, который она получила после матча третьего круга с китаянкой Синьжань Сунь на турнире WTA-1000 в Пекине.

«Кори! Ты — гордая чернокожая женщина, и мы тебя любим! Не обращай внимания на комментарии невежественных и глупых людей… Ты особенная, ты такая одна! Иди вперёд с высоко поднятой головой! С любовью, семья Беккер!» — написал Борис в социальных сетях.

По ходу встречи третьего круга при счёте 5:4 в пользу Сунь во время розыгрыша мигнули LED-панели у корта. Кори проиграла очко и запросила видеоповтор. Помеху подтвердили и очко переиграли. Американка выиграла первый сет, а 16-летняя Синьжань расплакалась.

Материалы по теме
«Я не мошенница». Гауфф — о хейте из-за требования переиграть очко в матче с Сунь в Пекине