Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 6 октября

Сегодня, 6 октября, на хардовых кортах Пекина завершится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, финал. Расписание матчей на 6 октября (время московское):

14:00. Новак Джокович (Сербия) — Алекс де Минор (Австралия).

В полуфинале соревнований Джокович был сильнее россиянина Даниила Медведева, а де Минор одолел поляка Хуберта Хуркача.

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена. В текущем розыгрыше турнира итальянец участия не принимал.