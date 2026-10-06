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Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 6 октября

Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 6 октября
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Сегодня, 6 октября, на хардовых кортах Пекина завершится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на вторник.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, финал. Расписание матчей на 6 октября (время московское):

В полуфинале соревнований Джокович был сильнее россиянина Даниила Медведева, а де Минор одолел поляка Хуберта Хуркача.

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена. В текущем розыгрыше турнира итальянец участия не принимал.

Календарь турнира в Пекине (м)
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