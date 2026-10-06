Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 6 октября

Сегодня, 6 октября, на хардовых кортах Пекина пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В его рамках состоятся матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 6 октября (время начала — московское):

6:00 Дарья Снигур (Украина) – Мирра Андреева (Россия);

7:30 Линда Носкова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия);

10:00 Каролина Мухова (Чехия) – Наоми Осака (Япония);

11:30 Синья Краус (Австрия) – Никола Бартунькова (Чехия).

Действующим победителем турнира является американца Аманда Анисимова, которая в финальном поединке прошлого года одолела чешку Линду Носкову.