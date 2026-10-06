Турнир ATP-500, Токио: расписание матчей на 6 октября

Сегодня, 6 октября, на хардовых кортах Токио завершится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. ATP-500 в Токио, мужчины. Расписание матчей на 6 октября (время московское):

12:00 — Карлос Алькарас (Испания, 3) — Иржи Легечка (Чехия, 19).

В полуфинале турнира Алькарас был сильнее соотечественника Хауме Мунара, а Легечка переиграл Валантена Вашеро из Монако.

Действующим чемпионом «пятисотника» в Токио является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, обыгравший в прошлогоднем финале американского теннисиста Тейлора Фрица.