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Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA

Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай, обыграв украинку Дарью Снигур со счётом 6:2, 6:2.

Благодаря этой победе Андреева обеспечила себе участие в итоговом турнире WTA. Для 19-летней россиянки это будет первый в карьере выход на соревнования, где выступят сильнейшие теннисистки сезона.

Андреева стала третьей спортсменкой, гарантировавшей себе место на Итоговом турнире. Ранее квалификацию обеспечили представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко.

В четвертьфинале турнира в Пекине Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

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Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA