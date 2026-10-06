Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай, обыграв украинку Дарью Снигур со счётом 6:2, 6:2.

Благодаря этой победе Андреева обеспечила себе участие в итоговом турнире WTA. Для 19-летней россиянки это будет первый в карьере выход на соревнования, где выступят сильнейшие теннисистки сезона.

Андреева стала третьей спортсменкой, гарантировавшей себе место на Итоговом турнире. Ранее квалификацию обеспечили представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко.

В четвертьфинале турнира в Пекине Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.