Макки — о хейте Гауфф: была бы реакция такой же, если бы речь шла о матче ATP?

Известный тренер Рик Макки высказался о хейте в адрес американки Кори Гауфф после матча с 16-летней китаянкой Синьжань Сунь в третьем круге на турнире WTA-1000 в Пекине.

«Кори — пример для подражания. Кори — настоящий боец, готовый биться до конца. Она теннисистка мирового уровня, чей соревновательный дух и склад характера сильно отличаются от большинства соперниц благодаря тому, что она выросла в семье выдающихся спортсменов. Здесь нет никаких спорных моментов: она игрок, а не судья. Была бы реакция такой же, если бы речь шла о матче ATP между Тиафо и лучшим 16-летним китайским теннисистом?» — написал Макки в социальных сетях.

По ходу встречи третьего круга при счёте 5:4 в пользу Сунь во время розыгрыша мигнули LED-панели у корта. Кори проиграла очко и запросила видеоповтор. Помеху подтвердили, а очко переиграли. Американка выиграла первый сет, а 16-летняя Синьжань расплакалась.