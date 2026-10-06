«Почувствовал уверенность». Карлос Алькарас — о своей игре перед финалом в Токио

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей игре перед финалом на турнире ATP-500 в Токио.

«Знаете, мне просто не удалось показать хорошую игру, провести качественный матч. Начал я неплохо — до счёта 5:4 в первом сете, а потом… даже не знаю,