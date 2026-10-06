«Почувствовал уверенность». Карлос Алькарас — о своей игре перед финалом в Токио
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей игре перед финалом на турнире ATP-500 в Токио.
Токио (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 12:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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19
Иржи Легечка
И. Легечка
«Знаете, мне просто не удалось показать хорошую игру, провести качественный матч. Начал я неплохо — до счёта 5:4 в первом сете, а потом… даже не знаю,