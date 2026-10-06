Мирра Андреева — о Новаке Джоковиче: для многих он огромный источник вдохновения

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала о своём отношении к сербу Новаку Джоковичу, отметив, что считает его огромным источником вдохновения.

«Думаю, то, что он делает, невероятно. Он выиграл, не знаю, практически всё, что только возможно выиграть. И при этом по-прежнему находит мотивацию приезжать на эти турниры, бороться, побеждать и обыгрывать столько сильных игроков.

Конечно, для многих теннисистов это огромный источник вдохновения — видеть, что даже такая легенда, которая выиграла всё, продолжает любить играть, получать удовольствие и бороться. Я не знаю, что именно его мотивирует. Возможно, он просто любит теннис и любит побеждать. Для меня он точно является огромным источником вдохновения», – сказала Андреева в микс-зоне турнира в Пекине.