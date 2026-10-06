Александрова — о победе над Носковой: старалась не разыгрывать каждый мяч одинаково
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над чешкой Линдой Носковой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Пекин (ж). 4-й круг
06 октября 2026, вторник. 07:30 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Старалась не разыгрывать каждый мяч одинаково. Пыталась действовать агрессивно, потому что знала: против неё нужно самой игр