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Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Шанхае

Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Шанхае
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79-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира категории «Мастерс» в Шанхае, Китай. В финале квалификации он обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки (123-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Сафиуллин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Мочизуки два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Также в основную сетку соревнований вышел ещё один россиянин Илья Симакин, который одолел китайца Ригеле Тэ со счётом 6:3, 6:2.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро.

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