Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона-2026

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сообщил, что досрочно завершает сезон-2026, чтобы продолжить проходить курс лечения после травмы колена.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами новостями. Мы с врачами решили, что мне необходим курс лечения колена, а это значит, что сезон 2026 года для меня официально завершён. Последние пару лет — и особенно финал в Турине — подарили мне столько прекрасных чувств и эмоций. Этот год был совсем другим. Сейчас мне также нужно думать о своей карьере в долгосрочной перспективе.

Поэтому сделаю всё возможное, чтобы вернуться в строй на все 100%. Заранее благодарю вас за поддержку и надеюсь очень-очень скоро снова увидеть вас на корте», — сообщил Синнер в социальных сетях.

Напомним, Синнер не принимал участия в розыгрыше турниров АТР с Уимблдона-2026. Итальянец восстанавливается после повреждения колена, из-за которого пропустил всю хардовую серию турниров в США, а также US Open — 2026.