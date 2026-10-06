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«Соответствует моему характеру». Мирра Андреева — о прозвище от китайских фанатов

«Соответствует моему характеру». Мирра Андреева — о прозвище от китайских фанатов
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как она относится к прозвищу, которое ей дали китайские фанаты. Во время турнира в 2025 году китайские фанаты дали россиянке прозвище Маленькая дерзкая Мирра.

«Во-первых, мне нравится, когда люди придумывают разные прозвища. Мне нравится, когда они думают, как по-другому назвать того или иного человека. Мне кажется, оно действительно соответствует моему характеру как на корте, так и за его пределами. Иногда на корте во мне появляется немного перчинки. Иногда и за его пределами тоже. Все мы это знаем (улыбается). Думаю, оно соответствует моему характеру», — сказала Андреева в микст-зоне турнира в Пекине.

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