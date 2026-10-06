Александр Зверев станет первой ракеткой мира по итогам года

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев станет лидером мирового рейтинга по итогам сезона-2026. Об этом стало известно после того, как итальянец Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона, чтобы продолжить проходить курс лечения после травмы колена.

Сейчас в активе Синнера 11 000 очков, а на счету Зверева 9 720. К концу года Янник теряет 3050 очков. Александр гарантировано возглавит рейтинг ATP после Итогового турнира, даже если снимется со всех предстоящих турниров.

Отметим, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в любом случае не сможет обогнать немца в мировом рейтинге.