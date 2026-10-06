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Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Александровой в Пекине

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Александровой в Пекине
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, с соотечественницей Екатериной Александровой.

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Одно точно знаю: я пока ни разу её не обыгрывала (улыбается). Мы с Кончитой постараемся понять, как мне лучше играть против неё, что из