Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Александровой в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, с соотечественницей Екатериной Александровой.

«Одно точно знаю: я пока ни разу её не обыгрывала (улыбается). Мы с Кончитой постараемся понять, как мне лучше играть против неё, что из