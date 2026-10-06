Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Александровой в Пекине
Поделиться
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, с соотечественницей Екатериной Александровой.
Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Мирра Андреева
М. Андреева
«Одно точно знаю: я пока ни разу её не обыгрывала (улыбается). Мы с Кончитой постараемся понять, как мне лучше играть против неё, что из