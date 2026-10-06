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«Подустал». Андрей Рублёв — о насыщенной азиатской серии турниров

«Подустал». Андрей Рублёв — о насыщенной азиатской серии турниров
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём физическом состоянии в конце сезона.

— Азиатская серия, она достаточно плотная, турниры прямо подряд идут. Как физически себя ощущаешь?
— Ну, физически за эти две недели подустал, потому что были без перерыва матчи. И как бы сейчас, слава богу, вот есть два с половиной там дня спокойно восстановиться, потренироваться и уже начинать заново, — сказал Рублёв в интервью на канале «Больше!»

Андрей Рублёв в этом сезоне на турнирах в Азии сыграл в финале в Ханчжоу, где уступил Даниилу Медведеву, а также дошёл до 1/4 финала в Пекине. Далее россиянин выступит на «Мастерсе» в Шанхае.

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