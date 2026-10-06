Андрей Рублёв: последние две недели показываю уровень игры, что не показывал два года

Олимпийский чемпион 2020 года, 23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил уровень своей игры во время азиатской серии в этом сезоне.

«Сейчас, последние вот две недели, показываю уровень игры, который, я не знаю, последние два года точно не показывал. Поэтому не знаю, что сказать. Да, играю сейчас хорошо, и просто нужно… Не знаю, что нужно, просто играть дальше», — сказал Рублёв в интервью на канале «Больше!»

Андрей Рублёв в этом году на турнирах в Азии сыграл в финале в Ханчжоу, где уступил Даниилу Медведеву, а также дошёл до 1/4 финала в Пекине. Далее россиянин выступит на «Мастерсе» в Шанхае.