Карен Хачанов рассказал, как прошла тренировка с Андреем Рублёвым в Шанхае

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как прошла тренировка с соотечественником Андреем Рублёвым перед стартом «Мастерса» в Шанхае, Китай.

«Вчера приехали в Шанхай, был выходной, такой полувыходной, пока добрались. Отдыхали. Сегодня первая тренировка, по сути, была с Андреем, как и всегда, в хорошем ритме, в хорошем темпе, интенсивная, весёлая, свободная, так скажем. Так что для первого раза — самое оно», — сказал Хачанов в видео «Больше!» в VK.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 7 по 18 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.