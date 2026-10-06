Карен Хачанов высказался о дисквалификации Даниила Медведева в матче с Джоковичем

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о дисквалификации соотечественника Даниила Медведева по ходу матча 1/2 финала турнира в Пекине с сербом Новаком Джоковичем. Даниил был дисквалифицирован после того, как ударом ракетки послал мяч на трибуны и попал в одного из зрителей.

– Смотрели ли вчера матч Дани? Какие ощущения? Ты в такие ситуации не попадал…

– Слава богу! (смеётся).

– Да, тьфу-тьфу. У Андрея дисквалификация была в Дубае пару лет назад, вот теперь…

– Новая кобыла (смеётся). Тебе надо их спрашивать, а не меня. Я смотрел, конечно, на самом деле хороший был матч, очень классный уровень оба показывали и напряжённость [присутствовала]. Обидно, что он так закончился. В какой-то степени, наверное, обидно за Даню, что именно так закончился матч, но при этом опять же он сам всё понимает, что такие случайности, к сожалению, приводят к таким вещам. Я к тому, что ты понимаешь, когда встаёшь на его место, если ты не выкинул бы мяч, не разозлился… Лучше ракетку сломать, лучше закричать, чем такая случайность, которая приводит вот к таким последствиям, к сожалению. Поэтому, что получилось, то получилось, — сказал Хачанов в видео «Больше!» в VK.