«Отличное начало для всей азиатской серии». Александрова — о выходе в 1/4 финала в Пекине
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В четвёртом круге она обыграла Линду Носкову со счётом 6:2, 6:2.
Пекин (ж). 4-й круг
06 октября 2026, вторник. 07:30 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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Екатерина Александрова
Е. Александрова
— Чувствую себя прекрасно. Сегодняшний матч был непростым, потому что знаю Линду, она играет очень хорошо, особенно в этом сезоне. Я знала, что будет сложно. Сегодня в начале