«Отличное начало для всей азиатской серии». Александрова — о выходе в 1/4 финала в Пекине

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. В четвёртом круге она обыграла Линду Носкову со счётом 6:2, 6:2.

— Чувствую себя прекрасно. Сегодняшний матч был непростым, потому что знаю Линду, она играет очень хорошо, особенно в этом сезоне. Я знала, что будет сложно. Сегодня в начале