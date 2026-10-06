Даниил Медведев навещал в больнице зрителя, пострадавшего из-за него в Пекине — источник

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев навещал в больнице зрителя, в которого попал мячом по ходу матча 1/2 финала на турнире ATP-500 в Пекине. Об этом сообщает журналист Лоренцо Эрколи в социальных сетях.

«Даниил Медведев отправился в больницу, чтобы лично извиниться перед болельщиком.

Зритель чувствует себя хорошо, и никаких серьёзных травм не зафиксировано, но он не хочет предоставлять дополнительную информацию о своём состоянии», — написал Эрколи в социальных сетях.

По ходу полуфинала с Новаком Джоковичем в Пекине Медведев, уступая во втором сете со счётом 3:5, после выигранного сербом очка на его подаче и счёте 15-15 разозлился и ударил по мячу ракеткой, попав в сидящего на арене зрителя. Мужчина некоторое время не мог поднять голову с бортика трибуны. Позднее пострадавшего вывели с его места на арене. После небольшого совещания было принято решение о дисквалификации россиянина. На пресс-конференции россиянин извинился перед зрителем и заявил, что хотел бы связаться с пострадавшим, чтобы узнать, как он себя чувствует.