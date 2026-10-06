15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова ни разу в сезоне не проиграла матч после победы в первом сете

Каролина Мухова ни разу в сезоне не проиграла матч после победы в первом сете
Комментарии

Финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Мухова не проиграла в сезоне-2026 ни одного матча после выигрыша первого сета, сообщает Opta Ace. Ранее Мухова вышла в 1/4 финала турнира в Пекине, обыграв японку Наоми Осаку со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (9:7).

Пекин (ж). 4-й круг
06 октября 2026, вторник. 10:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		1 7 9
5 		6 6 7
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Для Муховой победа над Осакой стала 33-й в сезоне после выигранного первого сета в матче. Стоит отметить, что при этом Мухова также трижды побеждала в таких встречах на тай-брейках