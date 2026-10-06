Каролина Мухова ни разу в сезоне не проиграла матч после победы в первом сете

Финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Мухова не проиграла в сезоне-2026 ни одного матча после выигрыша первого сета, сообщает Opta Ace. Ранее Мухова вышла в 1/4 финала турнира в Пекине, обыграв японку Наоми Осаку со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (9:7).

Для Муховой победа над Осакой стала 33-й в сезоне после выигранного первого сета в матче. Стоит отметить, что при этом Мухова также трижды побеждала в таких встречах на тай-брейках