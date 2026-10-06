Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио, Япония. В матче за титул он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (19-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Токио (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 12:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
19
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четыр