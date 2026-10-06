Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 27-й титул в карьере, Сегодня, 6 октября, испанец стал победителем турнира ATP-500 в Токио, Япония. В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (19-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Также трофей в Токио стал для Алькараса третьим в сезоне. Ране