Карлос Алькарас завоевал 27-й титул в карьере
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 27-й титул в карьере, Сегодня, 6 октября, испанец стал победителем турнира ATP-500 в Токио, Япония. В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (19-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Токио (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 12:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
19
Иржи Легечка
И. Легечка
Также трофей в Токио стал для Алькараса третьим в сезоне. Ране