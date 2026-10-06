Павел Котов пробился в основную сетку «Мастерса» в Шанхае

187-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в основную сетку «Мастерса» в Шанхае. В финале квалификации он обыграл представителя Австралии Александара Вукича (115-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Котов пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вукича три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Ранее в основную сетку соревнований пробились ещё два россиянина — Роман Сафиуллин и Илья Симакин.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро.