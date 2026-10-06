«Этот титул особенно важен после травмы». Карлос Алькарас — о победе на турнире в Токио

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы на турнире АТР-500 в Токио, Япония. В финале соревнования испанец обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Очень рад снова поднять над головой трофей. Прошло время, конечно, этот титул особенно важен после травмы. Я вернулся на кор