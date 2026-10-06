Впервые за два года и пять месяцев в основной сетке «Мастерса» выступят шесть россиян

Впервые за два года и пять месяцев в основной сетке турнира серии «Мастерс» выступят шесть российских теннисистов. На турнире в Шанхае, Китай, сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Илья Симакин и Павел Котов.

Последний раз на «Мастерсах» шесть россиян играли в Риме в 2024 году. Тогда на турнире выступили Роман Сафиуллин, Павел Котов, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Даниил Медведев.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артура Риндеркнеша.