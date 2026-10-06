Александрова — о победах над Андреевой: статистика приятная, но лучше о ней не думать

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова перед четвертьфиналом на турнире WTA-1000 в Пекине высказалась о том, что ни разу не проигрывала соотечественнице Мирре Андреевой. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Екатерины.

— Вы ни разу не проигрывали Мирре. Она об этом знает — сама нам говорила. Соз