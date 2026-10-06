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Александрова — о победах над Андреевой: статистика приятная, но лучше о ней не думать

Александрова — о победах над Андреевой: статистика приятная, но лучше о ней не думать
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова перед четвертьфиналом на турнире WTA-1000 в Пекине высказалась о том, что ни разу не проигрывала соотечественнице Мирре Андреевой. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Екатерины.

Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		7 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Вы ни разу не проигрывали Мирре. Она об этом знает — сама нам говорила. Соз