Александрова — о победах над Андреевой: статистика приятная, но лучше о ней не думать
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова перед четвертьфиналом на турнире WTA-1000 в Пекине высказалась о том, что ни разу не проигрывала соотечественнице Мирре Андреевой. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Екатерины.
Пекин (ж). 1/4 финала
08 октября 2026, четверг. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Мирра Андреева
М. Андреева
— Вы ни разу не проигрывали Мирре. Она об этом знает — сама нам говорила. Соз