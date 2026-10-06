Сегодня, 6 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч прошедшего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 6 октября:

Дарья Снигур (Украина) – Мирра Андреева (Россия) – 2:6, 2:6;

Линда Носкова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия) – 2:6, 2:6;

Каролина Мухова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) – 7:5, 1:6, 7:6 (9:7);

Синья Краус (Австрия) – Никола Бартунькова (Чехия) – 0:6, 6:4, 3:6.

Действующей победительницей турнира является американка Аманда Анисимова, которая в финальном поединке прошлого года одолела чешку Линду Носкову.