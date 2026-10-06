«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 7 октября

В среду, 7 октября, стартует турнир серии «Мастерс» в Шанхае, Китай. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, Китай. Расписание на 7 октября (время московское):

7:00 — Со Симабукуро (Япония) — Миомир Кецманович (Сербия);

7:00 — Артюр Жа (Франция) — Жайме Фария (Португалия);

7:00 — Александр Ковачевич (США) — Маттео Берреттини (Италия);

8:30 — Янник Ханфман (Германия) — Камиль Майхшак (Польша);

8:30 — Чжан Чжичжэнь (Китай) — Томаш Махач (Чехия);

8:30 — Адриан Маннарино (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия);

9:00 — Алекс Молчан (Словакия) — Федерико Чина (Италия);

10:00 — Марко Трунгеллити (Аргентина) — Рэи Сакамото (Япония);

11:30 — Хольгер Руне (Дания) — Даниэль Альтмайер (Германия);

14:30 — Артур Фери (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия).

Матчи основной сетки «Мастерса» в Шанхае пройдут с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро.