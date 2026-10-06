Карен Хачанов высказался об улучшении своих результатов ближе к концовке сезона

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением об улучшении своих результатов на турнирах в концовке сезона.

– Я не привязывался бы, если честно, к концовке сезона. Потому что, если брать любые другие года, то всё равно результаты, они всё равно чуть-чуть вверх-вниз. То есть да, ты в какие-то моменты больше на подъёме, в какие-то чуть меньше, но, наверное, просто вопрос в динамике самого сезона и того, где ты себя ощущаешь эмоционально лучше, физически, и где ты начинаешь именно строить свою игру, уверенность. Это всё взаимосвязано, и в какие-то, может быть, периоды ты начинаешь это ловить чуть больше и чувствуешь, что сейчас я могу там, не знаю, большего [достичь]. Это такие внутренние ощущения. А при этом, например, другие турниры ты всё равно играл неплохо, но, может быть, не такой уровень показывал, а результаты всё равно были. Поэтому тут я не скажу, в чём секрет, почему в какие-то годы так получается.

– Но одна неделя может всё поменять, да?

– Да, это даже вопрос не в одной неделе. Понятное дело, ощущения, они могут меняться изо дня в день. Но тут больше, наверное, вопрос к тебе, то есть что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, что сделал или поменял, что тебе помогло, чтобы почувствовать этот драйв и толчок, который, выведет тебя из того или иного состояния. Поэтому тут, опять же, у каждого своё. То есть кто-то находит это в смене команды, кто-то едет расслабиться, отдохнуть. Марат тоже говорил абстрагироваться, наедине побыть, подумать. У меня была тоже ситуация с ощущениями, с ракеткой, со струнами, эта тема-дилемма шла достаточно долго, и это мне дало прямо такую эмоциональную, не то чтобы даже вспышку, наоборот, расслабление, облегчение. С плеч ушло, ты уже не зацикливаешься на каждом ударе. То есть делаешь всё на автомате. А когда у тебя голова свободная, эмоционально ты расслаблен, но заряжен и сразу же пытаешься найти, как тебе построить игру, – сказал Хачанов в видео «Больше!» в VK.