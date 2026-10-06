Новак Джокович стал чемпионом «пятисотника» в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир ATP-500 в Пекине, Китай. В решающем матче его соперник из Австралии Алекс де Минор не смог завершить встречу из-за травмы бедра. Счёт — 7:6 (7:3), 0:1.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Джокович ни разу не подал навылет, не допустил ни о