Алькарас: во время восстановления меня посещали мысли о возвращении на прежний уровень

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что во время восстановления после травмы его посещали негативные мысли о возвращении на прежний уровень. Ранее Алькарас выиграл чемпионский титул турнира в Токио, обыграв в финале чеха Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Очевидно, в голову приходит много негативны