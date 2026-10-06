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Алькарас: во время восстановления меня посещали мысли о возвращении на прежний уровень

Алькарас: во время восстановления меня посещали мысли о возвращении на прежний уровень
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что во время восстановления после травмы его посещали негативные мысли о возвращении на прежний уровень. Ранее Алькарас выиграл чемпионский титул турнира в Токио, обыграв в финале чеха Иржи Легечку со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Токио (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 12:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Иржи Легечка
19
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Очевидно, в голову приходит много негативны