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Новак Джокович завоевал 102-й титул в карьере

Новак Джокович завоевал 102-й титул в карьере
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завоевал 102-й титул в профессиональной карьере. Ранее Джокович стал чемпионом турнира АТР-500 в Пекине, Китай, после того как его соперник по финалу австралиец Алекс де Минор снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.

Пекин (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 14:15 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		0
6 3 		1
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Всего в активе у серба:
– 24 чемпионских титула на турнирах «Большого шлема» (Australian Open — 10, «Ролан Гаррос» — три, Уимблдон — семь, US Open — четыре);
– семь титулов на Итоговом турнире АТР;
– 40 титулов на «Мастерсах»;
– 16 титулов чемпиона ATP-500;
– 14 титулов на ATP-250;
– золото Олимпийских игр – 2024 в Париже.

Стоит отметить, что для 39-летнего Джоковича