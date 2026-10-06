Новак Джокович завоевал 102-й титул в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завоевал 102-й титул в профессиональной карьере. Ранее Джокович стал чемпионом турнира АТР-500 в Пекине, Китай, после того как его соперник по финалу австралиец Алекс де Минор снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.

Всего в активе у серба:

– 24 чемпионских титула на турнирах «Большого шлема» (Australian Open — 10, «Ролан Гаррос» — три, Уимблдон — семь, US Open — четыре);

– семь титулов на Итоговом турнире АТР;

– 40 титулов на «Мастерсах»;

– 16 титулов чемпиона ATP-500;

– 14 титулов на ATP-250;

– золото Олимпийских игр – 2024 в Париже.

Стоит отметить, что для 39-летнего Джоковича