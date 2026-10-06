Новак Джокович завоевал 102-й титул в карьере
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завоевал 102-й титул в профессиональной карьере. Ранее Джокович стал чемпионом турнира АТР-500 в Пекине, Китай, после того как его соперник по финалу австралиец Алекс де Минор снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.
Всего в активе у серба:
– 24 чемпионских титула на турнирах «Большого шлема» (Australian Open — 10, «Ролан Гаррос» — три, Уимблдон — семь, US Open — четыре);
– семь титулов на Итоговом турнире АТР;
– 40 титулов на «Мастерсах»;
– 16 титулов чемпиона ATP-500;
– 14 титулов на ATP-250;
– золото Олимпийских игр – 2024 в Париже.
Стоит отметить, что для 39-летнего Джоковича