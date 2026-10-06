«Видела, что Зверев жаловался на это». Андреева — о проблемах с LED-панелями в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о проблемах с LED-панелями на турнире в Пекине, Китай. Ранее на рекламные щиты жаловался немец Александр Зверев во время матча с сербом Новаком Джоковичем.

«Хорошо, что со мной такого не произошло. Я видела, что Зверев позавчера играл, и смотрела матч по телевизору — заметила, что он немного жаловался на это. Хорошо, что меня это не коснулось. По крайней мере, пока я не жаловалась на это», – сказала Андреева в микст-зоне турнира в Пекине.

Стоит отметить, что на проблемы с LED-панелями также жаловалась американка Кори Гауфф с китаянкой Синьжань Сунь. По ходу встречи третьего круга при счёте 5:4 в пользу Сунь во время розыгрыша мигнули LED-панели у корта. Кори проиграла очко и запросила видеоповтор. Помеху подтвердили, и очко переиграли. Американка выиграла первый сет, а 16-летняя Синьжань расплакалась.