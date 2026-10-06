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«Очень горжусь этим достижением». Джокович прокомментировал победу на турнире в Пекине

«Очень горжусь этим достижением». Джокович прокомментировал победу на турнире в Пекине
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Пекине. В матче за титул его соперник Алекс де Минор из Австралии снялся во втором сете. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:1.

Пекин (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 14:15 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		0
6 3 		1
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Прошло 11 лет с тех пор, как я в последний раз здесь играл. Всегда возлагаю на себя большие надежды и представляю, как поднимаю над головой трофей — особенно здесь, в Пекине, где я никогда не проигрывал. Но