«Очень горжусь этим достижением». Джокович прокомментировал победу на турнире в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Пекине. В матче за титул его соперник Алекс де Минор из Австралии снялся во втором сете. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:1.

«Прошло 11 лет с тех пор, как я в последний раз здесь играл. Всегда возлагаю на себя большие надежды и представляю, как поднимаю над головой трофей — особенно здесь, в Пекине, где я никогда не проигрывал. Но