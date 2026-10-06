«Странное завершение волшебной недели». Джокович — о титуле на турнире в Пекине
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11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире категории АТР-500 в Пекине, Китай, после того как его соперник по финалу австралиец Алекс де Минор снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича. В активе Новака уже семь титулов на турнире в Пекине.
Пекин (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 14:15 МСК
11
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
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|0
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|1
9
Алекс де Минор
А. де Минор
«Странное завершение волшебной недели. Желаю Алексу де Минору скорейшего выз