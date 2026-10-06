«Непревзойдённое чувство». Джокович — о победе в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Пекине. В матче за титул его соперник Алекс де Минор из Австралии снялся во втором сете. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:1.

«Это чувство? Непревзойдённое», – написал Джокович на своей странице в соцсети Х.

Победа на «пятисотнике» в Пекине стала для Джоковича первой в сезоне-2026. Это также 102-й титул для серба за профессиональную карьеру. Теннисист 10 раз становился победителем Australian Open, три раза выигрывал «Ролан Гаррос», семь