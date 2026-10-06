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«Непревзойдённое чувство». Джокович — о победе в Пекине

«Непревзойдённое чувство». Джокович — о победе в Пекине
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Пекине. В матче за титул его соперник Алекс де Минор из Австралии снялся во втором сете. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:1.

Пекин (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 14:15 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		0
6 3 		1
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Это чувство? Непревзойдённое», – написал Джокович на своей странице в соцсети Х.

Победа на «пятисотнике» в Пекине стала для Джоковича первой в сезоне-2026. Это также 102-й титул для серба за профессиональную карьеру. Теннисист 10 раз становился победителем Australian Open, три раза выигрывал «Ролан Гаррос», семь