Карлос Алькарас выиграл 21-й матч подряд на турнирах ATP-500

Семикратный чемпион ТБШ, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 21-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. Он не проигрывает последние четыре турнира этого уровня, на которые заявляется.

Сегодня, 6 октября, испанец стал победителем соревнований в Токио, Япония. В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (19-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Трофей в Токио стал для Алькарас