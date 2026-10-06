Карлос Алькарас выиграл 21-й матч подряд на турнирах ATP-500
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Семикратный чемпион ТБШ, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 21-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. Он не проигрывает последние четыре турнира этого уровня, на которые заявляется.
Сегодня, 6 октября, испанец стал победителем соревнований в Токио, Япония. В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (19-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Токио (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 12:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
19
Иржи Легечка
И. Легечка
Трофей в Токио стал для Алькарас