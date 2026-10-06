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Легечка поздравил Алькараса с победой на турнире в Токио

Легечка поздравил Алькараса с победой на турнире в Токио
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19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал своё выступление на «пятисотнике» в Токио, Япония, и поздравил с победой в турнире семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Отличная неделя в Токио. Вы, ребята, заставили меня почувствовать себя как дома. Поздравляю Карлоса с ещё одной отличной неделей.

Работа продолжается. Дальше – Шанхай», – написал Легечка на своей странице в соцсети Х.

Иржи Легечка в финальном матче «пятисотника» уступил Алькарсу со счётом 6:7 (4:7), 4:6. В ходе встречи чех семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

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