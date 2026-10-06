«Здесь чувствую себя как дома». Джокович — о турнире ATP-500 в Пекине

Третья ракета мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о китайской публике на турнире категории ATP-500 в Пекине. Сегодня, 6 октября, в финале соревнований он обыграл австралийца Алекса де Минора. Алекс снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича. Этот титул стал для Новака седьмым на турнире в Пекине.

«Что касается Пекина – я думаю, результаты это подтверждают. Я бы не добивался таких отличных результатов в месте, где не чувствую себя особ