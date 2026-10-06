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Новак Джокович оформил самую длинную серию без поражений на одном турнире

Новак Джокович оформил самую длинную серию без поражений на одном турнире
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оформил самую длинную серию без поражений на одном турнире. Сегодня, 6 октября, он в седьмой раз выиграл турнир категории ATP-500 в Пекине, Китай, обыграв в финале австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:3), 0:1 (снятие Алекса). На счету Новака 34 победы и 0 поражений на «пятисотнике» в Пекине.

Пекин (м). Финал
06 октября 2026, вторник. 14:15 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		0
6 3 		1
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Самые длинные беспроигрышные серии на турнирах в мужском одиночном разряде:

1. Новак Джокович (С