Алекс де Минор извинился перед болельщиками за снятие в финале турнира в Пекине

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор извинился перед болельщиками за снятие в финале турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 6 октября, он проиграл сербу Новаку Джоковичу. Алекс был вынужден закончить матч при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.

«Со своей стороны я хочу извиниться перед всеми замечательными болельщиками, которые пришли посмотреть этот матч. Мне очень жаль, что всё сложилось именно так… Я не хотел заканчивать игру подоб