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Даниил Медведев опустился на шестую строчку рейтинга ATP после дисквалификации в Пекине

Даниил Медведев опустился на шестую строчку рейтинга ATP после дисквалификации в Пекине
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев опустился на шестую строчку рейтинга ATP после дисквалификации на турнире в Пекине, Китай.

5 октября он был дисквалифицирован за попадание мячом в болельщика в полуфинальном матче с сербом Новаком Джоковичем (11-й в рейтинге). Даниил потерял 200 очков за выход в 1/2 финала и в его активе снова 3860 очков. Пятое место в мировом рейтинге занял канадец Феликс Оже-Альяссим (3890).

Фото: ATP

Матч Джоковича и Медведева завершился со счётом 7:5, 5:3 в пользу Новака. Медведев, уступая во втором сете со счётом 3:5, после выигранного сербом очка на его подаче и счёте 15-15 разозлился и ударил по мячу ракеткой, попав в сидящего на арене зрителя. Мужчина некоторое время не мог поднять голову с бортика трибуны. Позднее пострадавшего вывели с его места на арене. После небольшого совещания было принято решение о дисквалификации россиянина.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         