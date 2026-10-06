Стала известна сетка «Мастерса», где сыграют Рублёв, Хачанов, Сафиуллин, Симакин и Котов

Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Шанхае, Китай, где выступят шесть российских теннисистов – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Илья Симакин и Павел Котов.

23-я ракетка мира Андрей Рублёв, 27-я ракетка мира Карен Хачанов и шестая ракетка мира Даниил Медведев начнут выступление на турнире со второго круга. Соперником для первого станет победитель матча Марко Трунгеллити – Рэи Сакамото, для Хачанова – победитель встречи Артур Фери – Марин Чилич, для Медведева – победитель матча Мартин Ландалус – Ян-Леннард Штруфф.

79-я ракетка мира Роман Сафиуллин в первом круге сыграет с Ринки Хидзикатой (85-я строчка рейтинга). В случае победы во втором круге россиянин встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло (20-я строчка).

187-я ракетка мира Павел Котов на старте турнира сыграет с Таллоном Грикспором (58-я строчка). В случае победы в следующем круге Котов встретится с 10-й ракеткой мира Артюром Фисом.

154-я ракетка мира Илья Симакин в первом круге сыграет с Камило Уго Карабельи (77-я строчка). В случае победы следующим соперником россиянина станет Феликс Оже-Альяссим (шестая строчка).