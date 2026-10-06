«Обязательно вернусь, но не знаю в качестве кого». Джокович — о турнире ATP-500 в Пекине

24-кратный чемпион ТБШ сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, собирается ли вернуться на турнир категории ATP-500 в Пекине, Китай.

Ранее серб завоевал титул «пятисотника». В финале соревнований он обыграл австралийца Алекса де Минора. Алекс снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.

— Планируете ли вы вернуться в Пекин?

— Посмотрим. Я обязательно вернусь в Пекин. В качестве кого и как именно — пока не знаю (улыба