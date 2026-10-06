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Лёнер Тьен заменит Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam

Лёнер Тьен заменит Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam
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17-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен заменит пятикратного чемпиона ТБШ итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam, который пройдёт в Эр-Рияде с 21 по 24 октября. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Лёнер начнёт турнир с четвертьфинала, где должен сыграть с девятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Помимо Тьена, на турнире «Шлем шести королей» выступят Карлос Алькарас, Новак Джокович, Алекс де Минор, Александр Зверев и Тейлор Фриц.

Напомним, ранее первая ракетка мира Янник Синнер досрочно завершил сезон из-за травмы колена.

Турнир в Эр-Рияде проводился дважды. Оба раза победу одержал Янник Синнер. В прошлом году он получил рекордные призовые в размере $ 6 млн.

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