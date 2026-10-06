Алькарас — четвёртый игрок в истории с 10 трофеями ATP-500 после «Большой тройки»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 10-ю победу на турнирах категории ATP-500. По этому показателю спортсмен занял четвёртое место после серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

Сегодня, 6 октября, Карлос стал победителем «пятисотника» в Токио, Япония. В решающем матче он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (19-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.