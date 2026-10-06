«Мои цели всегда амбициозны». Джокович рассказал, о чём думал перед турниром в Пекине

11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, о чём думал перед стартом турнира ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 6 октября, в финале соревнований он обыграл австралийца Алекса де Минора. Алекс снялся с матча при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.

«Я приехал сюда довольно рано — в субботу, больше 10 дней назад. Мне очень хотелось подготовиться как можно лучше, чтобы провести неделю именно так, как, к счастью, и получилось. Я хотел продлить свою победную серию. Пекин всегда был для меня счастливым местом и ос