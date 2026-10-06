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«Ты вернёшься ещё сильнее». Алькарас поддержал Синнера

«Ты вернёшься ещё сильнее». Алькарас поддержал Синнера
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера, который ранее объявил о досрочном завершении сезона. Синнер планирует продолжить проходить курс лечения после травмы колена.

«Дружище! Ты вернёшься ещё сильнее, держи голову выше, желаю тебе скорейшего восстановления», – написал Алькарас в комментариях к видео Синнера о досрочном завершении сезона.

Синнер не принимал участия в розыгрыше турниров АТР с Уимблдона-2026. Итальянец также пропустил всю хардовую серию турниров в США, а также US Open – 2026.

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