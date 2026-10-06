Алекс де Минор рассказал, почему снялся в финале турнира ATP-500 в Пекине

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что заставило его сняться в финале турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 6 октября, он проиграл сербу Новаку Джоковичу. Алекс был вынужден закончить матч при счёте 7:6 (7:3), 0:1 в пользу Джоковича.

«Я почувствовал что-то в приводящей мышце. Пока не знаю, что именно. Мне нужно пройти дополнительное обследование. Планирую отправиться в Шанхай и сделать там все необходимые тесты.